TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'e girdi..
MESKUN MAHAL OPERASYONU BAŞLADI
Afrin'e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderes şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı.
KESKİN NİŞANCI VURULDU
ÖSO tarafından paylaşılan bir görüntü de, YPG'nin keskin nişancısı roketatar ile etkisiz hale getirildi.
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bir uyarıda bulunmak istiyorum Cehenneme gitmeye ne aceleniz var Karşımıza çıkacak olan Keskin nişancı coni ve hans lara burası Amerikan filim seti değil ; Türk askeri ve keskin nişancısı sizi keklik gibi avlar .
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