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Yol Durumu
  1. Dışişleri'nden Afrin için flaş açıklama
  2. TSK ve ÖSO Cinderesi'ni aldı

'li nın vurulma anı

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun, 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor.

YPGli keskin nişancının vurulma anı

TSK ve destek verdiği güçleri, terör örgütü /'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'e girdi..


MESKUN MAHAL OPERASYONU BAŞLADI
Afrin'e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderes şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı.

KESKİN NİŞANCI VURULDU
ÖSO tarafından paylaşılan bir görüntü de, YPG'nin sı roketatar ile etkisiz hale getirildi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 14:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yaşar Boyacı Yaşar Boyacı

bir uyarıda bulunmak istiyorum Cehenneme gitmeye ne aceleniz var Karşımıza çıkacak olan Keskin nişancı coni ve hans lara burası Amerikan filim seti değil ; Türk askeri ve keskin nişancısı sizi keklik gibi avlar .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 14:44
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