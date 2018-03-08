TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'e girdi..



MESKUN MAHAL OPERASYONU BAŞLADI

Afrin'e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderes şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı.





KESKİN NİŞANCI VURULDU

ÖSO tarafından paylaşılan bir görüntü de, YPG'nin keskin nişancısı roketatar ile etkisiz hale getirildi.