Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin harekâtı ne kadar sürecek sorusuna yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Mayıs ayına kalmasın istiyoruz. Bir an önce bitmesini istiyoruz." dedi.
Dışişleri'nden Afrin için flaş açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin ile ilgili soruları yanıtladı.
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