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Dışişleri'nden için flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile ilgili soruları yanıtladı.

Dışişlerinden Afrin için flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekâtı ne kadar sürecek sorusuna yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Mayıs ayına kalmasın istiyoruz. Bir an önce bitmesini istiyoruz." dedi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 14:26
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