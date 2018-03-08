BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Cinderes belde merkezini ele geçirirken teröristlerle yer yer çatışmalar sürüyor. Kurtarılan mahallelerde TSK ve ÖSO, arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor.
TSK ve ÖSO'nun dün belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı. Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini ele geçirdi.
Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı. Teröristlerle çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
AA, önceki gün Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini öğrenilmişti.Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.
TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı.Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekatın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor. PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın sinyallerini aldığı dönemde yığınak ve savunma hatlarını büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu.Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.
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hayırlı olsun AFRİN ide hayırlısı ile bitirelim.bazılarının gelecek ile yaptığı hayaller kursağında kalsın.ALLAHUEKBER
görünen suki Türkiyenin envanterine 250 Tane daha gelismis Firtina obüsleir katmasi...ve digerleri
AFRİNDE PKKLI İTLERE KARŞI MÜCADELE VEREN YİĞİTLERE SELAM OLSUN!!!!!
Ey Amerika sonun geldi bizimle iyi geçinecektin. Sen hiç bizim ordumuzun hilalı çiğnettiğini gördünmü? Yıllardır bize oyun oynuyorsun. Senin oyunlarını bozanı unutuyorsun. Ey ulu Allahım güvenlik güçlerimizin işini kolaylaştır kolaylaştırki Amerika ve benzerleri Orta doğuda boğulsun. İşte bu yüzden diyorumki vur yiğidim namus günüdür. Bu günde hakları gaspedilmiş kadınlarımız için vur. Emperyallere ve paralı uşaklarına vur.Rabbim yar ve yardımcın olsun.
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