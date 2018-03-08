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Yol Durumu
  1. İşte Afrin'de öldürülen YPG'li terörist sayısı
  2. Adil Gür'den son kamuoyu yoklaması

'ten maaş gibi

() Başkanı Prof. Dr. , yeni başlattıkları Yurtdışı Doktora Araştırma u (YUDAB) programıyla ilgili bilgiler verdi. Buna göre, Times Higher Education (THE), ARWU ve QS tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 500 içerisine giren üniversitelerden birinden 6 ay ile 1 yıl için kabul alan araştırma görevlilerine burs verecek. Bunun için adayların doktorada tez aşamasında olması, ayrıca son beş yıl içinde aldığı YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS veya tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan alması gerekiyor.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 09:12
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