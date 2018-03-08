Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni başlattıkları Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YUDAB) programıyla ilgili bilgiler verdi. Buna göre, Times Higher Education (THE), ARWU ve QS tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 500 içerisine giren üniversitelerden birinden 6 ay ile 1 yıl için kabul alan araştırma görevlilerine burs verecek. Bunun için adayların doktorada tez aşamasında olması, ayrıca son beş yıl içinde aldığı YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan alması gerekiyor.