Zeytin Dalı Harekâtı'nda 47 gün geride kalırken hava koşullarının da düzelmesiyle kritik Cinderes beldesi merkezine yönelik operasyonları hızlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol eden ve PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olan Kafr Cenne köyünü ve Maçale köyünü de teröristlerden temizledi. Böylece Afrin merkeze yaklaşık 7 kilometrelik mesafe kaldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.





PUSU KURAN TERÖRİSTLER HEZİMETE UĞRADI

Türk Silahlı Kuvetleri Raco bölgesinde Afrin'e ilerlerken bir mağarada pusu kuran teröristleri hezimete uğrattı. Özel kuvvetler, kendilerini pusuya düşürmek isteyen teröristleri tank atışı ile vurdu.

SON BÜYÜK YERLEŞİM

Afrin önündeki kritik hedef Cinderes beldesi girişinde de yoğun çatışmalar yaşanırken yerel kaynaklara göre beldenin güney girişindeki bir tepe alındı. Cinderes'te belirlenen hedefler dün Türk jetleri tarafından da yoğun olarak bombalandı.





Harekât kapsamında önceki gün Cinderes beldesine bağlı Tall Hamu köyü ile ilçenin kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Matinli köyünü terör örgütlerinden kurtarıldı. Önceki gece de yine Şeran beldesine bağlı Katmah köyü ele geçirildi. TSK ve ÖSO unsurları, kontrolü ele geçirdikleri köylerde tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışma başlattı.

Afrin yönüne doğru operasyonu hızlandıran TSK ve ÖSO, dünkü operasyonlarında da Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Cenne ve Maçale köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Kafr Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi, PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olmasıyla önem taşıyor. Ayrıca, Kafr Cenne, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim.





Afrin, bir ilçe merkezi ve Raco, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere altı belde merkezinden oluşuyor. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.

AFRİN'İN KAPISI: CİNDERES

Raco'nun tamamen ele geçirilmesinin ardından bir taraftan da Cinderes merkeze doğru operasyonlar hız kazandı. Afrin'e açılan kapı niteliğini taşıyan kritik Cinderes belde merkezi yakınlarında çatışmalar yaşandığı belirtilirken dün Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları da belirlenen hedefleri yoğun olarak ateş altına aldı. Türk jetleri tarafından bombalanan hedefler imha edilirken, yükselen duman Reyhanlı'dan da görüldü.





MERKEZE 7 KM KALDI

Operasyonda alınan son noktalarla birlikte Afrin merkeze 7 kilometrelik mesafe kaldı. ÖSO Livai Şimal Komutanı Abdullah Halil, DHA'ya yaptığı açıklamada, Kafr Cenne'nin son derece stratejik öneme sahip bir köy olduğunu, Afrin'e ilerlemenin bundan sonra daha kolay olacağını belirtti. Azez'deki tüm bölgede de terörist mevzilerine yönelik harekat devam ediyor. Özellikle Azez'in yaklaşık 5-6 km uzağında bulunan Tel Rifat, son derece stratejik önem kazandı. Teröristlerin, Tel Rifat üzerinden Afrin'e yığınak yapmayı sürdürdüğü, bu bölgeye yönelik operasyon hazırlıkları yapıldığı kaydedildi. Tel Rifat ile aynı bölgede bulunan Minniğ Havaalanı, Ayn Dakne ve Maranes bölgelerinde de çatışmalar yaşanabileceği belirtildi. TSK, Azez yakınlarındaki yerlerden Afrin'e doğru kaçmaya başlayan teröristleri de savaş uçaklarıyla ve topçu birliklerinin atışlarıyla vurdu.