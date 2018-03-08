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'den son kamuoyu yoklaması

A&G şirketi yaptığı son kamuoyu yoklamasında Afrin Operasyonu ve siyasi ittifaklara halkın bakışını araştırdı.

Adil Gürden son kamuoyu yoklaması

A&G Genel Müdürü A Haber ekranlarında son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Gür, "PYD PKK'nın uzantısı mıdır" sorusuna yüzde 86-87 civarında PYD/PKK'nın uzantısıdır cevabının verildiğini kaydetti.

"Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise her 100 kişiden 83'ünün "evet başarılı buluyoruz" cevabını verdiğini belirtti.

İşte son kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçlar.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 09:01
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yaşarboyacı yaşarboyacı

Demek zayiatsız düşmanla savaş yapılabiliyormuş helal olsun reisime % 83 ise vatanın seven dir gerisini de Allah ıslah etsin akıl fikir iman versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 14:38
aynen aynen

pyd pkk nın aynısıdır. ikiside ABD nin uşağıdır, ikiside kürt düşmanıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 09:27
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