A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür A Haber ekranlarında son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.
Gür, "PYD PKK'nın uzantısı mıdır" sorusuna yüzde 86-87 civarında PYD/PKK'nın uzantısıdır cevabının verildiğini kaydetti.
"Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise her 100 kişiden 83'ünün "evet başarılı buluyoruz" cevabını verdiğini belirtti.
İşte son kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçlar.
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Demek zayiatsız düşmanla savaş yapılabiliyormuş helal olsun reisime % 83 ise vatanın seven dir gerisini de Allah ıslah etsin akıl fikir iman versin
pyd pkk nın aynısıdır. ikiside ABD nin uşağıdır, ikiside kürt düşmanıdır.
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