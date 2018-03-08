Bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerin e-Devlet'e aktarılma işlemlerinin 30 Haziran 2018'e kadar tamamlanacağını ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, ikinci aşamada ise 31 Aralık 2018'e kadar kamudan kamuya, kamudan iş dünyasına olan e-Devlet hizmetlerinin tamamının aktarılacağını bildirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, TÜBİTAK ile beraber yerli elektronik posta çalışmaları olduğunu belirterek, "Bunu da yakında açıklayacağız. Bilgilerin Türkiye'de kalması dışarıya gitmemesini istiyoruz." dedi.