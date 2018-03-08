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Vatandaşa müjde! 'ta hepsi e-Devlet'te

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerin tamamının 2018'e kadar e-Devlet'e aktarılacağını duyurdu.

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Bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerin e-Devlet'e aktarılma işlemlerinin 30 Haziran 2018'e kadar tamamlanacağını ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, ikinci aşamada ise 2018'e kadar kamudan kamuya, kamudan iş dünyasına olan e-Devlet hizmetlerinin tamamının aktarılacağını bildirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, ile beraber yerli elektronik posta çalışmaları olduğunu belirterek, "Bunu da yakında açıklayacağız. Bilgilerin 'de kalması dışarıya gitmemesini istiyoruz." dedi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 17:42
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