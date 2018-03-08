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Erdoğan'ın nın camına Türk bayrağı yansıdı

'i ziyaret eden 'ın park halindeki nın ön camına Türk bayrağı yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı
Genel Başkan Ergün Atalay karşıladı. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Erdoğan buradan ayrıldı. Erdoğan'ın görüşme yaptığı esnada Genel Merkez binası önünde park halinde olan na yansıyan görüntü dikkat çekti. Karşı binada asılı olan Türk bayrağının yansıması Erdoğan'ın makam aracının ön camına çerçevelendi. Görenleri büyüleyen o an fotoğraf karesi olarak ölümsüzleşti.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 20:34
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