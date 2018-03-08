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’nin sözde flaması indirildi

Terör örgütü 'nin paçavrası indirildi.

PYD’nin sözde flaması indirildi
'nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü 'nin sözde flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar- Suriye sınır hattında bulunan un fabrikasına /PYD terör örgütü tarafından sözde PYD flaması asıldı. Olayı drone ile tespit eden güvenlik güçleri, flamaya ateş açarak asıldığı yerden indirdi.
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  • 08 Mart 2018, Perşembe 21:32
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