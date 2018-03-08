Kanlı tehdit!

İşadamı Emre Kip ile evli olan Ebru Kip, yıllarca çalıştığı Karga Film şirketinden ayrılarak kendi yapım şirketini kurdu. Bir gazetede aralarında Beyaz Show, Ana Ocağı, Çarkıfelek, Dobra Dobra ve Evim Şahane gibi çok sayıda programa imza atan Karga Film'in ortağı Erhan Öz hakkında bir yazı çıktı. Bu haberi Ebru Kip'in yaptırdığını düşünen Erhan Öz de telefonla Ebru Kip'i aradı. Savcılığa şikâyette bulunan Ebru Kip, "Erhan Öz 'sen benim ekmeğime kan doğradın. Ben de seni ve aileni kana bulayacağım, öncesi seni sonra çocuklarını öldüreceğim' diyerek beni tehdit etmiştir" dedi. Ebru Kip, soruşturma başlatılan Erhan Öz için İstanbul Aile Mahkemesi'nde de bir ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.