Kadınlar başımızın tacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kadınların destek vermediği bir ekonomide hedeflenen büyüme oranlarına ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "İnşallah 2023 hedeflerimize yine kadınlarımızla birlikte ulaşacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu'nda Hak-İş tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması'na katıldı.Kadınların toplum hayatındaki yerinin güçlendiğinin en önemli göstergelerinden birinin istihdamolduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2005'te yüzde 23 seviyesinde olan kadınların işgücüne katılım oranı geçtiğimiz yıl yüzde 34'ü geride bıraktı. Kadınların işgücüne katılım konusunda 2023 hedefimiz yüzde 41'e ulaşmak. Bu tablo ülkemizin kalkınma ve büyüme hedeflerinin de bir gereğidir" dedi.Ekonomide hedeflenen büyüme oranlarına ulaşmak için kadınların desteğinin şart olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bunun için gerek çalışan gerekse girişimci olarak kadınlarımıza her türlü desteği veriyoruz, vermeyi de sürdüreceğiz" diye konuştu. "Şair ne diyor: 'Kadın var evdedir, kadın var gönülde. Kadın var görevdedir, kadın var eğitimde. Kadın var ilaç gibi her derde çaredir. Kadın var taç gibi, hep baş üstünde'" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Başımızın tacı olan kadınlarımızı her anlamda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Evde, işte, okulda, hayatını her alanında kadınlarımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.""Siyasete girdiğim günden beri en büyük desteği hep kadınlarımızdan gördük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi çalışmalarımızda kadınlarımıza ulaşmaya, onları siyasette aktif hale getirmeye özel önem verdik. İnşallah 2023 hedeflerimize yine kadınlarımızla birlikte ulaşacak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı onlarla birlikte inşa edeceğiz" dedi.