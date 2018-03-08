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’nın 100 milyonluk füze planına darbe

ile bağlantılı bir şebekede nükleer tesislerde ve füze başlığı yapımında kullanılan 100 milyon liralık zenginleştirilmiş alüminyum maddesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltında.

PKK’nın 100 milyonluk füze planına darbe
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı nefes kesen bir operasyona imza attı. Zeytin Dalı Harekatında ağır hezimete uğrayan terör örgütünü adım adım izleyen istihbarat polisi füze başlığı yapımı ve nükleer tesislerde kullanılan yüklü miktardaki zenginleştirilmiş alüminyumun Türkiye'ye getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbarat bağlantılı uluslararası bir kaçakçılık şebekesini takibe aldı.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Batman İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan şebeke zenginleştirilmiş alüminyumu yükledikleri araçla Diyarbakır'da yakaladı. Yapılan şok operasyonla araçta bulunan şebeke üyesi R.D., M.Y. ve M.Y kıskıvrak gözaltına alındı. Özel eğitimli polislerin araçta yaptığı incelemede aracın bagajında toplam 10 kilogram zenginleştirilmiş alüminyum maddesi ele geçirildi.

Özel muhafazaya alındı

Akşam'ın haberine göre ele geçirilen zenginleştirilmiş alüminyum polis kriminal laboratuvarında muhafazaya alındı. Uzmanlar yaptığı incelemede ele geçirilen maddenin savunma sanayinde nükleer tesisler ve füze başlığı yapımında kullanıldığını tespit etti. İstihbarat polisi şebekenin terör örgütü PKK bağlantılarını mercek altına aldı. Bu maddeyle terör örgütünün neyi amaçladığı bilgisine ulaşılması için soruşturma derinleştirildi.
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  • 08 Mart 2018, Perşembe 07:46
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