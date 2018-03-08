ABD zırhlısıyla Afrin’e gittiler

Türkiye'nin terör örgütlerini Afrin'den temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, özellikle YPG-PYD'nin konuşlandığı bölgelerden Afrin'e yoğun destek verildi.ABD tarafından eğitilen teröristler ile yurt dışından gelip YPG'ye katılan batılı teröristler Afrin'e geçerek TSK'ya karşı savaştı. Son olarak böyle bir destek ise Rakka merkezli oldu. DEAŞ'ın Rakka'dan temizlenmesi sırasında yer alan ve YPG'nin bel kemiğini oluşturduğu SDG'den 1.700 kişilik bir konvoy Afrin'e doğru yola çıktı.



Pentagon'un yalanı!



Konvoyda bulunan zırhlılar dikkat çekti. Çünkü bu zırhlılar ABD tarafından YPG-PYD'ye verilen askeri araçlardı. ABD, Zeytin Dalı başladığında yaptığı açıklamada Afrin'e bölgesine gidecek unsurlara destek vermeyeceklerini söylemişti. 23 Ocak 2018 tarihinde Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Koalisyonun sağladığı silahlar ve teçhizatın DEAŞ'ı yenilgiye uğratma dışında herhangi bir maksatla kullanılmasına göz yummayız. Eğer herhangi bir grubun ya da bireyin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit edersek, bunu araştıracağız ve uygun görüldüğü takdirde teçhizat desteğini keseceğiz" denmişti.

Koalisyondan 'ara verin' çağrısı



Vatan'ın haberine göre DEAŞ'la mücadele koalisyonu, Türkiye ve müttefiki olan Suriyeli milislerden Afrin operasyonuna ara vermeleri çağrısında bulundu. Amerika'nın Sesi'ne konuşan koalisyon güçlerinin sözcülerinden Amerikalı Albay Thomas Veale, "Tüm taraflara şiddeti azaltacak ve sivillerin hayatını tehlikeye atacak davranışlardan uzak duracak adımları atmaya ve DEAŞ'la mücadeleye odaklanmaya davet ediyoruz" dedi.





ÖSO BAYRAĞI AÇTILAR!



Konvoyda dikkat çeken başka bir ayrıntı ise ÖSO bayrağının bulunması oldu. Bayrağı, SDG içindeki Arapların oluşturduğu Esad karşıtı Ceyş El Suvvar tarafından açıldığı belirtildi.