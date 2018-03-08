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zırhlısıyla ’e gittiler

1.700 terörist konvoylarla Rakka’dan ’e doğru yola çıktı. Terör konvoyunda, ’nin verdiği zırhlı araçlar dikkat çekti. , “ verdiğimiz silahları DEAŞ’tan başkasına kullanırsa desteği keseriz” demişti.

ABD zırhlısıyla Afrin’e gittiler

Türkiye'nin terör örgütlerini 'den temizlemek için başlattığı Harekatı sırasında, özellikle -PYD'nin konuşlandığı bölgelerden Afrin'e yoğun destek verildi. tarafından eğitilen teröristler ile yurt dışından gelip YPG'ye katılan batılı teröristler Afrin'e geçerek 'ya karşı savaştı. Son olarak böyle bir destek ise Rakka merkezli oldu. DEAŞ'ın Rakka'dan temizlenmesi sırasında yer alan ve YPG'nin bel kemiğini oluşturduğu 'den 1.700 kişilik bir konvoy Afrin'e doğru yola çıktı.

Pentagon'un yalanı!

Konvoyda bulunan zırhlılar dikkat çekti. Çünkü bu zırhlılar ABD tarafından YPG-PYD'ye verilen askeri araçlardı. ABD, Zeytin Dalı başladığında yaptığı açıklamada Afrin'e bölgesine gidecek unsurlara destek vermeyeceklerini söylemişti. 23 Ocak 2018 tarihinde tarafından yapılan açıklamada, "Koalisyonun sağladığı silahlar ve teçhizatın DEAŞ'ı yenilgiye uğratma dışında herhangi bir maksatla kullanılmasına göz yummayız. Eğer herhangi bir grubun ya da bireyin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit edersek, bunu araştıracağız ve uygun görüldüğü takdirde teçhizat desteğini keseceğiz" denmişti.

Koalisyondan 'ara verin' çağrısı

Vatan'ın haberine göre DEAŞ'la mücadele koalisyonu, Türkiye ve müttefiki olan Suriyeli milislerden Afrin operasyonuna ara vermeleri çağrısında bulundu. Amerika'nın Sesi'ne konuşan koalisyon güçlerinin sözcülerinden Amerikalı Albay Thomas Veale, "Tüm taraflara şiddeti azaltacak ve sivillerin hayatını tehlikeye atacak davranışlardan uzak duracak adımları atmaya ve DEAŞ'la mücadeleye odaklanmaya davet ediyoruz" dedi.



ÖSO BAYRAĞI AÇTILAR!

Konvoyda dikkat çeken başka bir ayrıntı ise bayrağının bulunması oldu. Bayrağı, SDG içindeki Arapların oluşturduğu Esad karşıtı Ceyş El Suvvar tarafından açıldığı belirtildi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 06:43
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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ohkl ohkl

doğru abdomuzları ve haçlı itleri eniğiniz olan küçük domuzlarınız ve haçlı daeş ve Hristiyan ve Yahudi taraflarını itidale davet ediyoruz it soylari.

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 11:16
ado ado

kardeş bu görüntüler bize vız gelir gördüyünüz yerde vurun alt kalmak yok yola dervam bunlar ciritin namlusunu gördükleri yerde donar kalırlar ödleri kopar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 11:12
ihsan ihsan

ulen keriz abd deaşmı kaldı ortada git ananı kandır bu kafileyi sakın afrine sokmayın yolda vurun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 10:11
ihpus ihpus

1700 kişi az Suriye'de ve Kandil'de ne kadar terörist varsa Afrin'e gelsin ,hepsini toptan temizleyelim .Yeterince Mehmetçik ve bombamız var !

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 09:39
devran devran

eee! neyi bekliyoruz vurun kahbeleri bir ucak hepsine yeter.

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 09:15
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