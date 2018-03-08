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İşte 'cü Zek'i saklayan alçak

Firari 'cü eski savcı hakkında hazırlanan yeni iddianameye ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede Öz'ün 'da saklandığı tespit edilirken, Ulm'da bulunan isimli kişinin evinde kaldığı belirlendi.

İşte FETÖcü Zeki saklayan alçak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari 'cü eski savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/) kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yeni bir iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi. İddianamede, Öz'ün FETÖ'nin iletişim ağı olan ByLock kullanıcısı olduğunun nasıl tespit edildiği anlatıldı. Buna göre, firari Poyrazköy Davası hakimi Mehmet Karababa'nın, "403413" ID numarasını kullanan kişiyle yaptığı mesajlar incelendi. Karababa mesajlarında, 403413 ID numaralı kişiden bahsederken "zek" ismini kullandığı ve bu kişinin bol bol nargile içtiğini belirtti.

ULM'DEKİ EVDE SAKLANMIŞ
Ancak iddianamenin çarpıcı yanı şu: Örgütün yargı yapılanmasına ilişkin özet bilginin ardından iddianamede, İsmail Aşçı adlı kişinin 17 Ağustos 2017'de, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Öz hakkında verdiği ifade anlatıldı. Buna göre Aşçı, 1970'ten beri 'da yaşadığını ve her yıl Didim'e tatile geldiğini anlatarak, Almanya'nın Ulm şehrinde yaşayan ve kardeşinin ortağı olan ismini vermek istemediği bir kişinin kendisine, "Ulm'de yaşayan 'nın, Öz'ü evinde sakladığını söylediğini" ifade etti.

FETÖ ELEBAŞINI ÖVÜYOR
Murteza Haçkalı, Almanya'nın Ulm kentinde yaşayan bir işadamı. Sosyal medya hesabında 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar FETÖ yanlısı birçok paylaşım mevcut. FETÖ elebaşı 'i fotoğraflarını kullanarak övdüğü de dikkat çekiyor. Yine Silivri'de yatan polis şeflerinden 'den firari gazetecilere, eski vekil Hakan Şükür'den 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar paylaşımları var. Öğrenilen bilgilere göre, Zekeriya Öz'ü saklayan Haçkalı'nın dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 10:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Suat Suat

Vatan haini Zekeriya Oz de yerli Yahudi. Onu saklayan Murteza Hackali denen serefsiz Vatan haini de yerli Yahudi dir. Ikisininde ortak yanlari yerli Yahudi ve Vatan haini olmalaridir. Daha baska bir sey soylemeye gerek varmi acaba, bence hayir. Ikisininde ne olduklari apacik meydan da. Bunlari yakalayinca cam agacindan yapilmis ozel sivri kazziklara oturtacaksin. Tesekkur ederim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.03.2018 14:11
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