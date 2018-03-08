Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden 'sanal çiftlik' kurarak yüksek gelir vaadiyle vatandaşı dolandıran 'Çiftlikbank' ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Müfettişler soruşturmayı tamamladı, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.