Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden 'sanal çiftlik' kurarak yüksek gelir vaadiyle vatandaşı dolandıran 'Çiftlikbank' ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Müfettişler soruşturmayı tamamladı, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Çiftlikbank'tan yarım milyar liralık vurgun
Hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatılan Çiftlikbank'ta müfettişler raporlarını tamamladı. Yaklaşık 77 bin kişiden toplamda 511 milyon lira topladığı tespit edilirken müfettişlerin savcılığa suç duyurusunda bulundukları açıklandı.
Etiketler: Çiftlikbank , TBMM , MASAK , Bankacılık Kanunu , türk ceza kanunu
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kalan karakter 1000
bu adamda besici tipi varmı kar edilecekmiş hani paralar gitti amma yiyodur
hani nerde tavuklar horozlar inekler kuzular hepsi öldümü ha ha ha ha ha gülmekten karnım ağrıyor adamda ajan 79 gibi çıkmış resimde
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