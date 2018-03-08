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'tan yarım milyar liralık vurgun

Hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatılan 'ta müfettişler raporlarını tamamladı. Yaklaşık 77 bin kişiden toplamda 511 milyon lira topladığı tespit edilirken müfettişlerin savcılığa suç duyurusunda bulundukları açıklandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden 'sanal çiftlik' kurarak yüksek gelir vaadiyle vatandaşı dolandıran 'Çiftlikbank' ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Müfettişler soruşturmayı tamamladı, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 10:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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esat esat

bu adamda besici tipi varmı kar edilecekmiş hani paralar gitti amma yiyodur

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 13:48
g&#252;rcan gürcan

hani nerde tavuklar horozlar inekler kuzular hepsi öldümü ha ha ha ha ha gülmekten karnım ağrıyor adamda ajan 79 gibi çıkmış resimde

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 13:43
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