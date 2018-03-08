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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! Bu saatlere dikkat! ( 8 Mart 2018 )

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli ile ilgili son verileri açıkladı. 'da bugün hava nasıl olacak? 'da bugün hava nasıl olacak? 'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ne zamana kadar yağacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl olacak? Türkiye genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte 8 Mart 2018 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! Bu saatlere dikkat!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 09:38
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