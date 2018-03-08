Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkta düzenlen etkinlikte, "Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu günün cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.
Binlerce kadın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız bünyesinde Türkiye'nin enerjisi için emek veriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 8 Mart 2018
Bu özverili ve azimli ekibimizin bir kısmını #8MartDünyaKadınlarGünü vesilesi ile ziyaret ettik. Her birinin Kadınlar Gününü kutladık. pic.twitter.com/82t37CT6TA
Bakanlık birimlerini de ziyaret eden Albayrak, kadın çalışanlara karanfil verdi.
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