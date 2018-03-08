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Bakan Albayrak'tan mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , bakanlıkta düzenlenen etkinlikte 8 Mart Dünya nü kutladı.

Bakan Albayraktan Kadınlar Günü mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , bakanlıkta düzenlen etkinlikte, "Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu günün cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.


Bakanlık birimlerini de ziyaret eden Albayrak, kadın çalışanlara karanfil verdi.



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  • 08 Mart 2018, Perşembe 15:54
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