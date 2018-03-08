Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınların dövülmesine yönelik açıklama yapan Nurettin Yıldızhakkında soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan Nurettin Yıldız hakkında TCK'nın 216/1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır" denildi.