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  1. CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü
  2. Dışişleri'nden çok önemli Afrin açıklaması

hakkında başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, kadınlara yönelik açıklamalarından dolayı hakkında, başlattı.

Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınların dövülmesine yönelik açıklama yapan hakkında başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan Nurettin Yıldız hakkında TCK'nın 216/1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır" denildi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 13:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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okan okan

şükürler olsun .

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cevapla 08.03.2018 19:43
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