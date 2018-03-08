Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada ABD'ye ait 6. Filonun Kıbrıs açıklarına henüz gelmediğini söylemişti.

Kalın, ExxonMobil enerji şirketine ait gemilerin adanın açıklarında sondaj çalışmalarına katılacağı ve ABD'ye ait 6. Filonun da gemileri koruyacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Arama gemisinin oraya gelmesi meselesiyle ilgili bir sürecin ilerlediğini biliyoruz ama 6. Filo henüz oraya gelmiş değil" açıklamasında bulunmuştu.



KALIN ÇAĞRI YAPMIŞTI

İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'i "bir çatışma ve ihtilaf bölgesi değil, bir uzlaşı ve ortak fayda bölgesi" haline getirme çağrısı yapmıştı.

Sözcü Kalın, "Bunun için Kıbrıs'ta Türk tarafı ile Rum tarafı bu çizdiğimiz çerçevede ortak bir çalışma yapsınlar, biz de Türkiye olarak buna destek verelim. Bunun içerisinde Yunanistan olabilir, başka ülkeler olabilir, bununla ilgili bizim bir sorunumuz yok ama egemenlik haklarını ihlal edecek şekilde birtakım gayri kanuni yollardan oralarda arama çalışmalarına girerseniz bunun tabii ki sonuçları olur ve Türkiye de gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmez" ifadelerine yer vermişti.

DOĞU AKDENİZ'DE "ALGI OPERASYONU"

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin "ABD Deniz Kuvvetlerinin 10. parsele yönelik sondaj çalışmalarına koruma sağlayacağı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu durumun ABD'ye ait savaş gemilerinin planlı faaliyetleri dikkate alındığında da ortaya çıkacağı belirtildi. Güvenlik kaynakları, bu yöndeki iddialarla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde artış yaşanıyor.

Iwo Jima, New York ve Oak Hill amfibi gemilerinden oluşan grup, Libya'nın kuzeyinde yer alırken, Mount Whitney ve Carney gemileri de Orta Akdeniz'de bulunuyor. ABD donanmasına ait Warner denizaltısı ise Sicilya'nın doğusunda NATO denizaltı tatbikatına katılıyor.

Bunların yanı sıra Rusya'ya ait fırkateyn ve denizaltılar, Fransa'ya ait fırkateyn, amfibi gemi ve muhripler, İngiltere'ye ait Albion amfibi gemisi de Doğu Akdeniz'de görev almaya devam ediyor.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Akdeniz'deki faaliyetleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki basın tarafından Exxon Mobil'in 10. parselde yapmayı planladığı faaliyetle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Güvenlik kaynakları, yaratılmaya çalışılan bu hatalı algının Türk ve Rus medyasında da yer aldığını belirterek, "ABD Deniz Kuvvetlerinin 10. parsele yönelik sondaj çalışmalarına koruma sağlayacağı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

ABD'ye ait savaş gemilerinin planlı faaliyetleri dikkate alındığında bu hususun açık bir biçimde anlaşılacağına dikkat çeken yetkililer, bununla ilgili özellikle yanlış bir algının oluşturulmak istediğini bildirdi.

"SIRA DIŞI BİR DURUM DEĞİL"

Sondaj yapılması düşünülen parseller bakımından İtalyan ENI şirketinin faaliyet göstermeye çalıştığı 3. parselle ABD'li Exxon Mobil şirketinin faaliyet göstermek istediği 10. parsel, konumları itibarıyla farklılık gösteriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri KKTC'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde bulunması sebebiyle ENI firmasına ait Saipem 12.000 gemisini engellerken güvenlik kaynakları, 10'uncu parselin KKTC ve Türkiye münhasır ekonomik bölgesi dışında kaldığına dikkati çekiyor.

Diğer yandan bölgedeki ABD gemileri, İsrail ile Juniper Cobra - 2018, Yunanistan ile Noble Dina - 2018 ile NATO'nun Orta Akdeniz'deki Dynamıc Manta tatbikatlarına katılıyor. ABD'nin Basra Körfezi'nde konuşlu 5. Filo'sunda görev yapan uçak gemisi ve amfibi gemi görev grupları, rutin gemi değişimlerini Akdeniz yoluyla yapıyor. ABD gemilerinin Akdeniz'de önceki yıllarda da NATO ve diğer ülkelerle ortak deniz tatbikatlarına katıldığını belirten yetkililer, bazı haberlere konu olan bu gemilerin bölgede bulunmasının sıra dışı bir duruma işaret etmediğini vurguladı.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bu gemilerin bölgede bulunmasının bir fırsat olarak görüldüğünü, gemilerin asıl faaliyetlerinin bilinmesine rağmen kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını belirtirken, bazı basın yayın organlarında yer alan "ABD 6. Filosu Akdeniz'e geldi" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu filonun kurulduğu 1946 yılından beri zaten Akdeniz'de faaliyet gösterdiğini söyledi.