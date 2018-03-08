;
Yol Durumu
  1. Adil Gür'den son kamuoyu yoklaması
  2. Vura vura Afrin'e

29 ilde operasyonu! Çok sayıda var

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni ile 'ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında kararı verildi

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada, aralarında terör örgütü elabaşı 'in yeğeni Fatmanur Gülen ile 'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de bulunduğu 121 kişi hakkında kararı alındı.

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Şüpheli Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Etiketler: , , , ,
  • 08 Mart 2018, Perşembe 08:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar