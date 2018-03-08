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Acı 'Kader'

’da üniversite öğrencisi , doğum gününü kutladığı gece, 6’ncı kattan düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız, öldü....

Acı Kader
Doğum gününü kutlayan genç kız, aynı gün hayatını kaybetti. Üzücü olay dün 'da meydana geldi. (DPÜ) Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu (22), yalnız yaşadığı evine davet ettiği kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mustafaoğlu, iddiaya göre, pencereden dışarı bakarken, dengesini kaybedip, 6'ncı kattan düştü. Beton zemine çakılarak, ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından, ambulansla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü sevenlerini yasa boğdu. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Tedbir Tedbir

BU ARA 6. KATTAN BEŞİNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELDİ. BUNLAR ARAŞTIRLAMALI. KAZA SÜSÜ VERİLMİŞ CİNAYETLER OLMA İHTİMALİ NEDİR DİYE.

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cevapla 08.03.2018 13:11
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