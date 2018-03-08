Acı 'Kader'

Doğum gününü kutlayan genç kız, aynı gün hayatını kaybetti. Üzücü olay dün Kütahya'da meydana geldi. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu (22), yalnız yaşadığı evine davet ettiği kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mustafaoğlu, iddiaya göre, pencereden dışarı bakarken,dengesini kaybedip, 6'ncı kattandüştü. Beton zemine çakılarak, ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından, ambulansla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı. Ölümüsevenlerini yasa boğdu. Emniyetgüçleri, olayla ilgili soruşturmabaşlattı.
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BU ARA 6. KATTAN BEŞİNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELDİ. BUNLAR ARAŞTIRLAMALI. KAZA SÜSÜ VERİLMİŞ CİNAYETLER OLMA İHTİMALİ NEDİR DİYE.
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