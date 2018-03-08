İfadesi alındı!

Futbol hayatını Hollanda'da sürdüren Robin Van Persie, geçen sezon oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaptığı tahrikkar hareketler nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı gelerek ifade verdi. Derbide, siyah beyazlı taraftarların olduğu tribüne doğru dil çıkaran ve Tosic'e doğru elini şortuna sokan Persie hakkında soruşturma başlatıldı. 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle başlattlan soruşturma kapsamında Van Persie, geçtiğimiz günlerde savcılığa giredek ifade verdi. Hollandalı, "Gerilimli bir maçtı. Kötü niyetli bir hareket yapmadım" dedi. Persie'den Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de şikayetçi olduğu öğrenildi. Van Persie'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) 3 maç ceza vermişti.
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O KULUBÜN FUTBOLCULARI BUNLARI BELİRLİ ZAMAN ARALIKLARIYLA GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR. 08.3.2018 2 HAFTA ÖNCEKİ BEŞİKTAŞ FENER MAÇINDA BUNA BENZER HATTA BUNDAN DAHA AĞIR BİR HAREKETİ ATTIĞI GOL SONRASI TRÜBÜNE GİDEREK GERÇEKLEŞTİRDİ. ZAMAN ZAMAN RAKİP FUTBOLCULARIN ANNELERİNE KADAR KÜFÜR EDEN KALECİSİ, ZAMAN ZAMAN RAKİP TRÜBÜNE AHLAKSIZ HAREKET YAPAN FUTBOLCULARI. TÜRK FUTBOLUNU SEYREDEN MİLYONLARCA KADIN GENÇ YAŞLI İNSANA KARŞI YAPILAN BU TERBİYESİZLİKLERE KARŞI O KULUP SESİNİ ÇIKARMIYOR. O FUTBOLCULAR KADAR O KULUBU YÖNETENLERDE BU YAŞANAN HADİSELERDEN SORUMLUDUR. AMA HİÇ BİRİ CEZA ALMIYOR. BİR TOPLUMU ANCAK BU ŞEKİLDE AHLAK OLARAK ÇÖKERTEBİLİRLER. AHLAKSIZLIKLARIN TEKRARINI SÜRDÜREREK. OLAĞANLAŞTIRARAK. DEVAMI GELECEKTİR. TAHKİM KURULU ÜYELERİNİ SAHA İÇİ GÖZLEMCİLERİ ARAŞTIRIN HANGİ TAKIMLI DİYE. NOKTA.
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