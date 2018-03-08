Jet kuşatma
Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı’nda önemli bir noktaya daha ulaştı. Afrin’e giden yolda en kritik belde olan Cinderes, hem havadan hem karadan kuşatıldı... Türk jetleri, terör yuvalarına bomba yağdırdı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 960’a ulaştı
HAT TAMAMLANDI
Kefer Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan Azez-Afrin yolunu kontrol etmesi nedeniyle önem taşımaktaydı. Kefer Cenne-Katme hattının tamamlanmasının ardından terör örgütünün doğudaki savunma hattı da kırıldı. Birliklerin şimdi de Meydanki Barajı'na yöneleceği açıklandı. TSK'nın Afrin'in içme suyu ve elektriğini karşılayan stratejik önemdeki baraja yönelik için operasyon başlatacağı vurgulandı.
AFRİN'E 7 KM KALDI
TSK ve ÖSO'nun, Afrin merkeze yönelik operasyonları hava koşullarında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasıyla birlikte hız kazandı. Afrin şehir merkezine 7 kilometre kaldığı açıklandı.
TEYZE BEN DE KÜRDÜM
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerdeki halkın, kendilerini ziyaret eden Mehmetçik'e olan sevgisi kameraya yansıdı. Görüntülerde askerimiz yaşlı bir teyzeyi sakinleştirmek için su verdi. Sohbet sırasında ise askerimizin "Teyze ben de Kürdüm" sözleri üzerine yaşlı kadın şu cevabı verdi: "Baş üstüne evladım. Türk askerlerinin başımızın üzerinde yeri var."
UĞUR YILDIRIM
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
- Kalitesiz şarj aletleri tehlike saçıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 kanuna onay
- Bakan Albayrak'tan Kadınlar Günü mesajı
kalan karakter 1000
buyur kardeş bu tablo türkün azminin tablosudur gözlerim doldu
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.