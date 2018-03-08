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Jet kuşatma

, Zeytin Dalı Harekatı’nda önemli bir noktaya daha ulaştı. ’e giden yolda en kritik belde olan , hem havadan hem karadan kuşatıldı... Türk jetleri, terör yuvalarına bomba yağdırdı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 960’a ulaştı

Jet kuşatma
Türk Silahlı Kuvvetleri yine destan yazdı. 'de ilerleyişini sürdüren , 'i hem havadan hem de karadan bombardımana aldı. Böylece Afrin'e giden yolda en kritik nokta olan Cinderes beldesi, 7 noktadan kuşatıldı. Birlikler, Doğu Cephesi'nde de operasyonu yoğunlaştırdı. Afrin'in 11 km kuzeyinde stratejik öneme sahip Katma Kampı, Katma Tepeleri, Kefer Cenne ve Meşele köyleri terörden arındırıldı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 960'a ulaştı.

HAT TAMAMLANDI
Kefer Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan Azez-Afrin yolunu kontrol etmesi nedeniyle önem taşımaktaydı. Kefer Cenne-Katme hattının tamamlanmasının ardından terör örgütünün doğudaki savunma hattı da kırıldı. Birliklerin şimdi de Meydanki Barajı'na yöneleceği açıklandı. 'nın Afrin'in içme suyu ve elektriğini karşılayan stratejik önemdeki baraja yönelik için operasyon başlatacağı vurgulandı.

AFRİN'E 7 KM KALDI
TSK ve ÖSO'nun, Afrin merkeze yönelik operasyonları hava koşullarında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasıyla birlikte hız kazandı. Afrin şehir merkezine 7 kilometre kaldığı açıklandı.


TEYZE BEN DE KÜRDÜM
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerdeki halkın, kendilerini ziyaret eden Mehmetçik'e olan sevgisi kameraya yansıdı. Görüntülerde askerimiz yaşlı bir teyzeyi sakinleştirmek için su verdi. Sohbet sırasında ise askerimizin "Teyze ben de Kürdüm" sözleri üzerine yaşlı kadın şu cevabı verdi: "Baş üstüne evladım. Türk askerlerinin başımızın üzerinde yeri var."


UĞUR YILDIRIM
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

buyur kardeş bu tablo türkün azminin tablosudur gözlerim doldu

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.03.2018 11:19
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