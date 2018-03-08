Meclis Genel Kurulu'ndaki HDP'li vekiller, 8 Mart Kadınlar Günü üzerinden AK Parti hükümetine yönelik suçlamalarda bulundu.
HDP'DE ÇIT YOK
Cinsel taciz tartışmalarının da yaşandığı sırada kürsüye çıkan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, gösterdiği fotoğraflarla HDP sıralarının sessizliğe gömülmesine neden oldu.
"CİNSEL İSTİSMAR FOTOĞRAFI BUDUR"
Kanlı terör örgütünün tuzağa düşürdüğü genç kızların fotoğraflarını kürsüden gösteren AK Partili vekil, "Cinsel istismar fotoğrafı budur, 13 yaşındaki kızlar. Bu fotoğrafları göstermeye bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Afrin'de kahraman Türk askeri sınır güvenliğimiz için mücadele ederken bir yandan da kız çocuklarının haklarını savunmaktadır. PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin elinde esir olan, ellerine zorla silah verilen, cinsel istismara uğrayan, kadın infazlarına maruz kalan kadınların haklarının da mücadelesini vermektedirler." diye konuştu.
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MECLİSTE MİLLETİN PARASIYLA TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARINI BARINDIRMAYIN. ATIN ARTIK TERÖRİST SEVİCİLERİ MECLİSTEN. BU ÇOCUKLARIN AİLELERİNE SESLENİYORUM. AHİRETTE SİZLER ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKMADIĞINIZ İÇİN SORUMLUSUNUZ. BU ÇOCUKLARIN İŞLEDİĞİ HER VEBALİN GÜNAHI SİZİN DE BOYNUNUZA YAZILIR. ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIP TERÖR ÖRGÜTLERİ ELİNDEN KURTARIN. SAHİP ÇIKAMAYACAĞINIZ ÇOCUĞU YAPMAYIN. 30 YILDIR ŞEHİT VEREN BİR ÜLKEYİZ.
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