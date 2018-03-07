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'ten müjdesi

Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine, aylık 2 bin 500-3 bin 500 lira arasında ile yurt dışında eğitim imkan sağlayacak Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı'nı başlattık." dedi.

YÖKten burs müjdesi

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. , her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine, aylık 2 bin 500-3 bin 500 lira arasında değişen oranlarda ile yurt dışında eğitim imkanı sağlayacak Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı'nı başlattıklarını bildirdi.

Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yönelik yeni başlatılan YÖK-YUDAB Programı'na ilişkin bilgiler verdi.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 16:14
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