Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine, aylık 2 bin 500-3 bin 500 lira arasında değişen oranlarda burs ile yurt dışında eğitim imkanı sağlayacak Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı'nı başlattıklarını bildirdi.

Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yönelik yeni başlatılan YÖK-YUDAB Programı'na ilişkin bilgiler verdi.