Jandarma Teğmen Özlem Gören, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz." dedi.
TSK'nın kahraman kadınları
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görevli olduğu teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.
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