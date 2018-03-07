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TSK'nın kahraman kadınları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görevli olduğu teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.

Jandarma Teğmen Özlem Gören, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz." dedi.

  • 07 Mart 2018, Çarşamba 16:31
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