İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Başbakan Yıldırım, "Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım." dedi.



Yıldırım, "Evinize hoş geldiniz. Huzur ve istikrar ve huzur bizim önceliğimiz. Umarım ki bu ziyaret yeni gelişmelere yelken açar." şeklinde konuştu.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, "Bizim için son derece yaralı bir toplantı oldu. Kıbrıs'taki son gelişmeleri değerlendireme imkanı bulduk." ifadelerine yer verdi.





YUNANİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASI

Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz, bütün imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz. Bizim başından beri söylediğimi bir şey var: Ege Denizi dostuk denizi olsun. Bu provokasyonlar bizim düşüncemize bir katkı sağlamaz.



SINIRI GEÇEN İKİ YUNAN ASKERİNİN TUTUKLANMASI

Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa AB'ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez."