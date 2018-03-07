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Afrin'de 'nın mayınına basan sivile yardım etti

köyünde, teröristlerin tuzakladığı mayına basarak yaralanan köylüye ilk müdahaleyi Mehmetçik gerçekleştirdi.



Afrin'de teröristlerin bölgeden temizlenmesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil hassasiyeti en üst düzeyde.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 19:00
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