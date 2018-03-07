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Afrin'de teröristlerin bölgeden temizlenmesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil hassasiyeti en üst düzeyde.
- 07 Mart 2018, Çarşamba 19:00
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