Yeni yapılanmaya şifreli suikast talimatı

Mersin Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe indirildi! Örgüt son dönemde ilde 'Gaybubet Evleri' oluşturup toparlanmaya çalışıyor istihbaratları üzerine operasyon düğmesine basıldı.



97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Akşam'ın haberine göre aralarında, örgütün yeni il ablası, ilçe ablaları, ilçe imamları, eğitim sorumluları, il ve İlçe finansçıları, öğrenci sorumluları, mütevelli heyeti, firari asker mahrem imamları, firari emniyet mahrem imamları ve firari ByLock kullanıcısı olan 97 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 23'ünün ByLock, 8'inin ise Eagle kullanıcısı oldukları belirlendi. Bu arada, örgütün 'il ablası' olduğu tespit edilen 'Nurevşan' kod adlı Hülya Y.'nin telefonunda bulunan Eagle mesajında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in geçen ay örgüt üyelerine gönderdiği video kaydına ulaşıldı. Görüntülerde, FETÖ elebaşının şifreli talimatları yer alırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uzman ekipleri mesajların içerik çözümünü yaptı. Gülen'in konuşmalarında, her bir örgüt üyesinin sürekli bir 'metafizik gerilim' halinde bulunması gerektiğini söylediği belirtildi.

DİNİ DUYGULARA İSTİSMAR!



Mesajda, örgüt üyelerinden her an eylem ve suikastlara hazır olunmasının istendiği, dini duyguların istismar edilerek terör örgütü üyelerinin dirençlerinin artırılmaya çalışıldığın��n yer aldığı kaydedildi. Hülya Y. ile çoğunluğu örgütün kentteki üst düzey sorumlusu olan 43'ü tutuklandı. 52 şüpheli Adli Kontrol kararıyla serbest, 1 şüpheli de savcılıktan serbest kaldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeniden yapılanma soruşturmasında gözaltına alınan 97 şüpheliden 43'ü tutuklandı.



KARDEŞ AİLE UYGULAMASI



​FETÖ'nün tutuklanan terör örgütü üyelerine yönelik 'Kardeş Aile' uygulamasına da hayata geçtikleri tespit edildi. Bu uygulamanın örgüt üyeleri arasındaki dayanışmayı artırmak olduğu kaydedildi. Evlerde yapılan aramalarda tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine verilmek üzere 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 euro, 43 bin 400 TL nakit para bulundu. Operasyonlarda örgüte ait çok sayıda doküman ve dijital malzemeler bulundu.