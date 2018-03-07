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'da operasyonu: 13 gözaltı

Gözaltına alınan 12'si Suriye uyruklu 13 kişinin, ABD Konsolosluğu dahil bazı binalara yönelik eylem arayışında oldukları öne sürüldü.

Adanada DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan eylem arayışında oldukları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önceden belirlediği adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel harekat ekipleri bazı evlere "koçbaşı" ile kapılarını kırarak girdi.

Operasyonda 12'si Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin, ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı binalara yönelik eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 07:23
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