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için ‘ asker’ projesi geliştirilecek

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 09:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik tevfik

TÜRKİYE BU PROJEYİ BAŞARIRSA ABD DUMUR OLUR,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.03.2018 15:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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