Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terörle mücadele operasyonlarındaki zayiatını azaltma hedefiyle 'robot asker' projesi geliştirilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘robot asker’ projesi geliştirilecek
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri , Savunma Sanayii , TSK , robot , robot asker
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TÜRKİYE BU PROJEYİ BAŞARIRSA ABD DUMUR OLUR,
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