Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi hakkında bilgi veren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Kapsamı itibarıyla Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.
HvBS Afrin'de de kullanılıyor
Etiketler: hava kuvvetleri bilgi sistemi , hava operasyonu , TSK , Türkiye
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bu başarı hükümetimizin başarısıdır bu zamana kadar niye yapılmıyordu reis rabbim seni başımızdan eksik etmesin sonuna kadar yanında millet
İNŞALLAH,MAAŞAALLAH..
Allah razı olsun üretenlerimizden daima yeni özellikler daima üretim daima ARGE yapalım.
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