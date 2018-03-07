HvBS Afrin'de de kullanılıyor



Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi hakkında bilgi veren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Kapsamı itibarıyla Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.