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HvBS Afrin'de de kullanılıyor


hakkında bilgi veren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Kapsamı itibarıyla 'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 09:07
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vatan vatan

bu başarı hükümetimizin başarısıdır bu zamana kadar niye yapılmıyordu reis rabbim seni başımızdan eksik etmesin sonuna kadar yanında millet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 01:57
ALP ARSLAN ALP ARSLAN

İNŞALLAH,MAAŞAALLAH..

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 07.03.2018 10:41
Ahmet Ahmet

Allah razı olsun üretenlerimizden daima yeni özellikler daima üretim daima ARGE yapalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 07.03.2018 09:35
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