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İşte 'de öldürülen 'li terörist sayısı

'nın 'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 47. gününde başarı ile devam ediyor. Şeran beldesi de /PKK’lı teröristlerden temizlendi. Afrin Merkez'e sadece 15 kilometre kaldı. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940'ı buldu.

İşte Afrinde öldürülen YPGli terörist sayısı

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46. gün geride kaldı. önündeki kritik Cinderes belde merkezinin etrafındaki stratejik noktalar havadan ve karadan bir bir vurulurken ve , Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini de /PKK'lı teröristlerden temizleyerek Şeran belde merkezini de teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 09:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Allah mehmetçiklerimizin gazasını mübarek eylesin bütün çetinlikler karşısında çok büyük kolaylıklar versin her daim zaferlerle donatsın dualarımız sizlerle.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 10:20
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