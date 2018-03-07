Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46. gün geride kaldı. Afrinönündeki kritik Cinderes belde merkezinin etrafındaki stratejik noktalar havadan ve karadan bir bir vurulurken TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini de PYD/PKK'lı teröristlerden temizleyerek Şeran belde merkezini de teröristlerden temizledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.