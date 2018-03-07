Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46. gün geride kaldı. Afrinönündeki kritik Cinderes belde merkezinin etrafındaki stratejik noktalar havadan ve karadan bir bir vurulurken TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini de PYD/PKK'lı teröristlerden temizleyerek Şeran belde merkezini de teröristlerden temizledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İşte Afrin'de öldürülen YPG'li terörist sayısı
TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 47. gününde başarı ile devam ediyor. Şeran beldesi de PYD/PKK’lı teröristlerden temizlendi. Afrin Merkez'e sadece 15 kilometre kaldı. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940'ı buldu.
Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46. gün geride kaldı. Afrinönündeki kritik Cinderes belde merkezinin etrafındaki stratejik noktalar havadan ve karadan bir bir vurulurken TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini de PYD/PKK'lı teröristlerden temizleyerek Şeran belde merkezini de teröristlerden temizledi.
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Allah mehmetçiklerimizin gazasını mübarek eylesin bütün çetinlikler karşısında çok büyük kolaylıklar versin her daim zaferlerle donatsın dualarımız sizlerle.
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