Erdoğan'dan dikkat çeken tepki

Son dönemlerde bazı odaklar suni gündemler oluşturmaya çalışıyordu. Özellikle Türkiye Afrin'de tarihinin en kritik operasyonunu başlatmışken milletin sinir uçlarına dokunmak, marjinal gündem üretmek, milleti bölmek, kamplaşmayı tetiklemek, manevi alana nifak tohumları ekmek isteyen byu çevrelerin çabaları tepki çekiyordu.

Son dönemde tepki çeken bu çıkışlara ,HAK- İŞ'in kadın günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden işaret ederek tepki gösterdi.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KAVRAMLARI EĞİP, BÜKEREK…"

Bazılarının çıkıp, tamamen dikkati çekmek, popüler olmak amacıyla kavramları eğip bükerek, özünden saptırarak, asıl mesajını gizleyerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunlar üzerinden dinimizi ve kültürümüzü karalamaya kalkanların derdi de ne kadınlar ne de çocuklardır. Onlar, üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeler. Onlar milletin inancıyla ve değerleriyle hesaplaşmanın derdindedir. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inanç, kadına yönelik şiddeti veya kötü muameleyi tavsiye edebilir mi? 'Ana gibi yar olmaz' diyen bir kültürün kadını ötekileştirmesi, ikinci sınıf görmesi mümkün mü? Şems, 'Kadın bilmeyene nefs, bilene nefestir.' diyorsa böyle bir medeniyette kadının yeri tartışılamaz. Öyleyse çözmemiz gereken mesele birtakım psikopatlara, birtakım cani ruhlulara, birtakım sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da hep birlikte yapacağız."

Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetle özellikle de kadın cinayetleriyle ilgili haberlerin kendisini fevkalade rahatsız ettiğini vurgulayan Erdoğan, kadına sırf cinsiyetinden dolayı böyle bir muameleyi reva gören kişinin, insanlıktan nasibini almadığına inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele çocuk istismarı, asla düşünmek, konu��mak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Hem kadınlara hem de çocuklara yönelik saldırıların izini inancımızda ve kültürümüzde arayanlar kesinlikle art niyetlidir. Şayet adını tam olarak koymak gerekirse bu tür eylemlerin her biri birer insanlık suçudur." diye konuştu.