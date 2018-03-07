Sözleşmeli öğretmen atama başvurusunda son gün yarın

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için 2 Mart'ta başlayan başvurular, yarın sona erecek.

Öğretmen alımı için adaylar, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ile Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından da KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almaları kaydıyla müracaatta bulunabilecek.