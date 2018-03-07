Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle HDP Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenleyerek TBMM'ye iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderdi.
HDP'li 3 vekile fezleke şoku
HDP Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.
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