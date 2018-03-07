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'li 3 vekile fezleke şoku

Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.

HDPli 3 vekile fezleke şoku

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenleyerek TBMM'ye iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderdi.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 10:52
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