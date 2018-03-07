O ilimizde art arda depremler! 18'den fazla...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.58'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde depremkaydedildi.

Depremin, yerin 0,10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

5 SAATTE 18 KEZ SALLANDI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl merkez üssü olan ilk deprem saat: 03.33 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi. Bu depreminde ardından 3.3 ile 0.9 arasında değişen 17 artçı deprem de 5 saat içerisinde meydana geldi.



3.33'ten, 08.58'e kadar 18 depremin meydana geldiği Bingöl'de ise, vatandaşlar bazı sarsıntıları hissettiklerini aktardı. Can ve mal kaybının olmadığı depremlerden 4.2 ile 3.3 şiddetindeki sarsıntıların Elazığ, Muş ve Bingöl'den de hissedildiği bildirildi.