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O ilimizde art arda depremler! 18'den fazla...

Bingöl, 4,2 şiddetindeki depremin ardından 10.58'de de 4,1 şiddeti ile sallandı. Art arda sarsıntıların yaşandığı Bingöl'de 03.33’ten bu yana 18'in üzerinde deprem meydana geldi.

O ilimizde art arda depremler! 18den fazla...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.58'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde depremkaydedildi.

Depremin, yerin 0,10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

5 SAATTE 18 KEZ SALLANDI
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl merkez üssü olan ilk deprem saat: 03.33 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi. Bu depreminde ardından 3.3 ile 0.9 arasında değişen 17 artçı deprem de 5 saat içerisinde meydana geldi.

3.33'ten, 08.58'e kadar 18 depremin meydana geldiği Bingöl'de ise, vatandaşlar bazı sarsıntıları hissettiklerini aktardı. Can ve mal kaybının olmadığı depremlerden 4.2 ile 3.3 şiddetindeki sarsıntıların Elazığ, Muş ve Bingöl'den de hissedildiği bildirildi.

  • 07 Mart 2018, Çarşamba 12:18
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