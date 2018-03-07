Ünlü şarkıcı ve aynı zamanda Sezen Aksu'nun da menajerliğini yapan Yaşar Gaga hayatını kabetti. Ünlü şarkıcı kalp yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda ünitesinde tedavi görüyordu.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga 30 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga, 29 gündür Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğum bakımda tutulmaktaydı.





Yaşar Gaga'dan bugün acı haber geldi. Gaga, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlendi. Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilik de yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı.

1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi.

Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.