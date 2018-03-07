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Türk savaş uçakları 'i bombalıyor

ve , 'in önemli bölgesi 'i havadan ateş altına alıp karadan ise kuşatarak teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Türk savaş uçakları Cinderesi bombalıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü 'nın 47. gününde meskun mahal operasyonu öncesi hareketlilik arttı.

CİNDERES ATEŞ ALTINDA
Türk savaş uçakları öğleden sonra 'te tespit edilen terör hedeflerini bir bir bombalayarak temizliyor. ve güçleri ise karadan Cinderes kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor.

6 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Bugün yapılan operasyonlarda Kefercene, stratejik Cinderesi tepesi, Meydanköy Barajı, Şeran güzergahındaki stratejik öneme sahip Medinki Gölü, Hallubi ve Meşalle köyleri TSK ve TSK destekli ÖSO tarafından / terör örgütünden kurtarıldı.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 15:51
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