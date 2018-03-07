Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 47. gününde meskun mahal operasyonu öncesi hareketlilik arttı.

CİNDERES ATEŞ ALTINDA

Türk savaş uçakları öğleden sonra Cinderes'te tespit edilen terör hedeflerini bir bir bombalayarak temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise karadan Cinderes kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor.

6 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Bugün yapılan operasyonlarda Kefercene, stratejik Cinderesi tepesi, Meydanköy Barajı, Şeran güzergahındaki stratejik öneme sahip Medinki Gölü, Hallubi ve Meşalle köyleri TSK ve TSK destekli ÖSO tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarıldı.



