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Komandolar Hatay'da

harekatına destek amacıyla sınırındaki konuşlu birliklere destek amacıyla gönderilen komando birlikleri Hatay’a ulaştı.

Komandolar Hatayda

sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geld Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de /PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Harekatı devam ediyor.

SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE
Harekat kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Zırhlı Personel Taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar sınır birliklerine sevk edildi.



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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 17:21
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