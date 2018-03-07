Erdoğan-Ruhani arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan , İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Ruhani'nin telefon görüşmesinde, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.



DOĞU GUTA ELE ALINDI

Öte yandan Erdoğan ile Ruhani, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.



İSTANBUL'DAKİ KRİTİK 3'LÜ ZİRVE

İki lider ayrıca Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-İran zirvesini ele aldı.

ERDOĞAN DÜN DE PUTİN İLE TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüşmüştü.

Görüşmede, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki son gelişmeler ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliğini ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edilmişti.

Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinilmişti.

İki liderin, ayrıca ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini vurguladıkları belirtilmişti.