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ve arasında kritik görüşme

güvenliği heyeti, partilere gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere Grubu'nu ziyaret edecek

CHP ve AK Parti arasında kritik görüşme

güvenliği heyeti, partilere yaptıkları ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere Grubu'na ziyarette bulunacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan oluşan heyet, yarın saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret edecek.

Heyet, seçim güvenliği konusunda siyasi partilere gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası oluşan görüşlere yönelik hazırladığı raporu Elitaş'a sunacak.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 17:56
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