Türkiye Gazetesi köşe yazarlarından Batuhan Yaşar, bugün köşesinde yazdığı yazıda ABD Büyükelçiliğine DEAŞ'în bir saldırı düzenleme planı olduğuna yönelik iddiaları kaleme aldı. Yaşar, Türk makamlarının bu iddiayı ciddiyetle araştırmasına rağmen şu ana kadar herhangi somut bir detay elde edemediğini ve bunun Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonu bastırmak için yaratılan bir algı oyunu olabileceğine ilişkin şüphelerini yazdı.

İşte Yaşar'ın o yazısı

İlginç olaylar yaşanıyor.. Aslında sürpriz yok.. Hepsi beklenen gelişme..

Irak ve Suriye'de stratejik ortağımızla karşı karşıya geldik..

Sırada Doğu Akdeniz mi var?

6. Filo Rumlara 'bodyguard'lık yapacak..

Rahat rahat doğalgaz arayabilsin diye..

Hafta başında çok ilginç bir olay daha yaşandı..

ABD Büyükelçiliği güvenlik gerekçesiyle 2 gün kapatıldı..

PAZAR GÜNÜ 'ACİL' KODUYLA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden pazar günü acil koduyla Türk güvenlik birimlerine not ulaştırıldı:

-DEAŞ, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ve;

-ABD vatandaşlarının kaldığı otele bombalı saldırı düzenleyecek..

Bilgi notunda;

-Samsun'da ikamet eden 6 kişinin bu eylemleri gerçekleştireceği bilgisi de vardı..

-DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen Suriye ve Irak uyruklu 6 kişi saldırılar için keşif bile yapmıştı..

GÜVENLİK BİRİMLERİ DİDİK DİDİK ETTİ

Türk güvenlik birimlerinin elinde bu yönde bilgi olmamasına rağmen peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi..

Samsun ve Ankara merkezli..

ABD'nin verdiği 6 isim gözaltına alındı..

Evleri ve iş yerleri arandı..

SİLAH, BOMBA VE DOKÜMAN YOK

Polisin yaptığı aramalarda silah, bomba veya DEAŞ'la ilişkili dokümana rastlanmadı..

Suriye ve Irak uyruklu 6 kişinin sorgusu hâlen devam ediyor..

Güvenlik birimleri konuyu titizlikle incelemeyi sürdürüyor..

İrtibatlı olduğu kişiler, telefon görüşmeleri de mercek altına alındı..

ABD'nin bilgi notunda söz konusu 6 kişinin DEAŞ bağlantısından bahsedilmişti..

Aslında geçmişte yolu DEAŞ ile kesişen sonra ayrılan Avrupa'da da birçok kişinin olduğunu hatırlatmakta fayda var..

SURİYE VE IRAKLILARI AVRUPA'YA GÖNDERMİŞLER

Güvenlik birimlerinin ulaştığı ilk bilgilere göre söz konusu 6 kişi Suriyelilerin Avrupa'ya gidişlerini koordine ediyor..

BM ve Uluslararası mülteci kurumları ile görüşüyorlar..

Şu ana kadar suç teşkil edecek bir duruma rastlanmadı..

Ama inceleme devam ediyor..

Tüm ihtimaller masanın üzerinde..

Biraz daha zaman alabilir..

GEÇMİŞTE BU TÜR İHBARLAR YAPILMIŞTI

Aslında ABD daha önce de bu tip ihbarlarda bulunmuştu..

Yeni bir şey değil..

Türkiye terörle mücadelede FETÖ sonrası büyük başarılar elde etti..

DEAŞ, PKK/PYD, FETÖ ve DHKP-C'ye ciddi darbeler indirildi..

Terör örgütleri kıpırdayamaz hâle geldi..

Hareket alanları daraltıldı..

Terör örgütlerinin elebaşları etkisiz hâle getirildi..

Terörle mücadele masabaşında değil alanda yapıldı..

Türkiye'nin sahada terör örgütleri üzerindeki müthiş bir baskısı devam ediyor..

ABD'de de zaten bunu biliyor ve görüyor..

EYLEM KABİLİYETLERİ KAYBOLDU

Terör örgütleri tabii ki bombaları patlatmak istiyor..

Ama bunu uzunca bir süredir yapamıyor..

Eylem kabiliyetleri büyük oranda kayboldu..

Ama bundan sonra hiçbir şey yapamayacakları anlamına gelmez..

Bu sadece Türkiye için değil ABD de dâhil AB ve tüm ülkeler için geçerli..

Uyuyan hücreler elbette olabilir..

ANKARA POLİSİ TEYAKKUZDA

ABD'nin notundan sonra özellikle Ankara'da güvenlik tedbirleri iki katına çıkarıldı..

Polis teyakkuzda..

Bizim görebildiklerimiz var göremediklerimiz var..

İhbarlar ciddiyetle değerlendiriliyor..

AMA TÜRKİYE'NİN DE BİR GÜVENLİK KONSEPTİ VAR

Türkiye iyi niyetle konuya yaklaşıyor..

Ama sıradan bir ülke de değil..

Muz cumhuriyeti hiç değil...

Vatandaşlar duyarlı..

Her taşın altına bakılıyor..

Kaç tane eve girildi..

Şu ana kadar kayda değer bir ipucuna dahi ulaşılamadı..

ÜSLUP RAHATSIZ ETTİ

Ulaştığımız bilgilere göre ABD'nin bilgi notundaki üslup teamüllerin dışında..

Ama bunlara takılıp kalınmıyor..

Gereken her şey ciddiyetle yerine getiriliyor..

TAM DA AFRİN'E GİRERKEN...

Türkiye artık Afrin'e girmeye hazırlanıyor..

Bir süredir de ABD'deki sözcüler (Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri) Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştiriyor..

Ağız birliği ederek "DEAŞ'a odaklanın" çağrıları yapıyorlar..

Türkiye öteden beri odaklı zaten..

Ankara'nın cevabını aradığı birçok soru var..

- Türkiye tam da Afrin'e girerken yeni bir algı operasyonuna mı başlandı?

- Afrin ve PKK/PYD'ye odaklanan Türk kamuoyunun dikkati dağıtılmak mı isteniyor?

- Zeytin Dalı Harekâtı'nın hızı kesilmeye mi çalışılıyor?

Ne dersiniz?..