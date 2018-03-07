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'çu avukatlara gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ile irtibatları tespit edilen 6'sı kullanıcısı 8 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bylockçu avukatlara gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ile irtibatları tespit edilen 6'sı kullanıcısı toplam 8 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 8 avukat hakkında gözaltı kararı alındı.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı ByLock kullanıcısı toplam 8 avukat hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüpheli avukatların gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 10:48
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