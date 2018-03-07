Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı ByLock kullanıcısı toplam 8 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 8 avukat hakkında gözaltı kararı alındı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı ByLock kullanıcısı toplam 8 avukat hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüpheli avukatların gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.