Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen terör örgütü YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı.
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