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Hafıza kartlarından /'nın ' savaşçıları' çıktı

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen /'nın savaştırdığı lara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.


Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen /'nın savaştırdığı lara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 12:43
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