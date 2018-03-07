Depremzedeleri Afrin yalanlarına alet ettiler

Örgüte yakın hesapların sosyal medyada Afrin iddiasıyla paylaştıkları 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı belirlendi.

"Afrin'de sivillerin hedef alındığı" yalanıyla paylaşılan fotoğrafın, ocak ayında Doğu Guta'da Esed rejiminin saldırısı sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

"Türkiye'nin işlediği savaş suçlarını durdurun" yalanıyla kullanılan fotoğrafın da 26 Eylül 2016'da "Fransa, Esed'in Halep'teki savaş suçlarına ilişkin suçluyor" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

Terör yanlısı hesaplar, Esed rejiminin saldırıları üzerinden TSK'yi hedef alırken Erzurumlu depremzedeleri bile yalanlarına alet etmekten çekinmedi.

Erzurum Narman köyünde 1983'te meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depreme ait ödüllü fotoğraf karesi, sosyal medyada Afrin'de çekilmiş gibi paylaşıldı.

Mustafa Bozdemir'in çektiği ve World Press Photo ödülüne layık görülen fotoğrafta, 4 evladını kaybetmiş bir annenin, enkaz altından çıkarılan çocuklarının cansız bedeni karşısındaki çaresizliği görülüyor.

Terör destekçisi hesapların, daha önce de İstanbul Photo Awards'da ödül almış iki fotoğrafı kara propagandalarında kullandığı ortaya çıkarılmıştı.