Fotokapan ile görüntülenen PKK'lı terörist öldürüldü

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda yaban hayatını izlemek için ormanlık alana kurulan fotokapanlar, PKK'lı teröristleri de görüntüledi. Bölgeye operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri, 1 teröristi ölü ele geçirdi.
Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda yaban hayatını izlemek için ormanlık alana kurulan fotokapanlar, PKK'lı teröristleri de görüntüledi. Bölgeye operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri, 1 teröristi ölü ele geçirdi.
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