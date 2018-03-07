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Fotokapan ile görüntülenen PKK'lı terörist öldürüldü

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda yaban hayatını izlemek için ormanlık alana kurulan fotokapanlar, PKK'lı teröristleri de görüntüledi. Bölgeye operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri, 1 teröristi ölü ele geçirdi.

  • 07 Mart 2018, Çarşamba 13:52
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