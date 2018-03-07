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Demir adam

Kaldırımda yürüyen bir kişi, TIR’dan dökülen inşaat demirlerinin altında kaldı. Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı

Demir adam
İstanbul Kadıköy'de dün sabah meydana gelen bir kaza, yürekleri ağza getirdi. Demir yüklü TIR, inşaat alanına girdi. TIR'dan indirilen inşaat demirleri, bu sırada kaldırımda yürüyen Mehmet Utkan'ın (59) üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından demirlerin altından çıkarılan yaralı, ambulansla özel bir hastaneye gönderildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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