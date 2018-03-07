Demir adam

İstanbul Kadıköy'de dün sabah meydana gelen bir kaza, yürekleri ağza getirdi. Demir yüklü TIR, inşaat alanına girdi. TIR'dan indirilen inşaat demirleri, bu sırada kaldırımda yürüyen MehmetUtkan'ın (59) üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık20 dakika sürençalışmalarınardındandemirlerinaltından çıkarılanyaralı, ambulanslaözel bir hastaneyegönderildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
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