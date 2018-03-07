;
Yol Durumu
  1. Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
  2. ABD’nin sözde generali 63 şehidin katili

’de ‘tüzük’ isyanı

’de İnce, Cihaner ve Böke’nin de aralarında bulunduğu 48 miletvekili, tüzük taslağının anti-demokratik olduğunu belirterek ortak bildiri yayımladı

CHP’de ‘tüzük’ isyanı
'de, 9-10 Mart'ta yapılacak 19. Olağanüstü tüzük kurultayı öncesinde tüzük kavgası giderek tırmanıyor. Aralarında son kurultayda CHP lideri ile yarışa giren , Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Tanju Özcan, Emre Köprülü ve Namık Havutça gibi isimlerin de olduğu 48 milletvekili CHP genel merkezince hazırlanan tüzük taslağına karşı ortak bildiri yayımladı.

"Demokratik Tüzük, Demokratik CHP, Demokratik Türkiye" başlıklı bildiride "Önce CHP'de demokrasi" hatırlatması yapıldı. Demokratik tüzüğün hangi ilkelere dayanması gerektiği ise 7 maddede anlatıldı. Tüzüğün partinin asıl sahibinin üyeleri olduğu gerçeğinden hareketle ayrım yapmaksızın tüm üyelerin hak ve hukukunu koruması gerektiğine işaret edilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Partililerimize dayatılan, üyelerimizi ve örgütümüzü hiçe sayan anti-demokratik anlayışa karşı partimizin asıl sahiplerini kendi söz haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."
Etiketler: , ,
  • 07 Mart 2018, Çarşamba 07:16
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
hsyn hsyn

kk sendede ne kas varmış vucut gelıştırmeyemi gıttin.helal sana YALNIZ bırazda vatanseverlık kursuna gıtsen ıyı olacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 11:34
ihsan ihsan

kemal sahte demokrat fetö cüler kadqar demokrat onu atın başınızdfan millete kurtulsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 10:01
vatandaş vatandaş

kurultayda 3-4 başkan adayı çıkarsa demokrasi.partide genel başkanın sözünden dışarı çıkan olursa partiden atarım.buda demokrasi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 07:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar