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ABD'den skandal Afrin açıklaması

ABD liderliğindeki ’la mücadele koalisyonu, ve müttefiki olan 'nun Afrin operasyonuna ara vermeleri çağrısında bulundu.

ABDden skandal Afrin açıklaması

Amerika'nın Sesi'ne konuşan koalisyon güçlerinin sözcülerinden Amerikalı Albay Thomas Veale, "Tüm taraflara şiddeti azaltacak ve sivillerin hayatını tehlikeye atacak davranışlardan uzak duracak adımları atmaya ve 'le mücadeleye odaklanmaya davet ediyoruz" dedi.

Veale, BM tarafından kabul edilen 30 günlük ateşkes kararına uyulması çağrısında bulundu ve "Koalisyon BM Barış süreci kapsamında da Suriye Demokratik Güçleri'ne olan desteğini sürdürecektir" diye konuştu. Suriye Demokratik Güçleri'nin omurgasını terör örgütü 'nın Suriye kolu / oluşturuyor.

Veale, "Bölgesel farklılıkları azaltacak ve herkesi yeniden DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklayacak şekilde uluslararası diyalog çağrısında bulunuyoruz. DEAŞ hepimizin vatanlarına karşı ciddi bir tehlike oluşturuyor" dedi.

"OPERASYONA ARA VERİN"
Veale'in yorumları, önceki gün Pentagon tarafından yapılan ve 'nin Afrin operasyonunun DEAŞ'le mücadeleye ara verilmesine neden olduğunu açıklanmasını izliyor. Pentagon, YPG güçlerinin Suriye'nin kuzey doğusuna doğru kayarak çatışmalara katıldığını açıkladı.

Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'a karşı Fırat nehri vadisinde mücadele eden güçlerden 1700 kadarının Afrin'e, Türk operasyonuna karşı savaşmak üzere kaydırıldığını bildirdi.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 10:33
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

abd 'yi ortadoguya gomdugumuz vakit sorunlar bitecektir,.sonra mahkemelerde hasap verecekler,.!!!

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evet2
hayır0
cevapla 07.03.2018 14:48
YUSUF YUSUF

Kurt'un dişine kan değdi bir kere. Sonuna kadar, bu şerefsizler bitene kadar devam Allah'ın izniyle.

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evet2
hayır0
cevapla 07.03.2018 13:25
noname noname

sen kimsin lan kıçı kırık bir usa albayı notunu bizm arfin deki onbaşıya ilet o lüzüm görürse erteler

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evet1
hayır0
cevapla 07.03.2018 13:18
ado ado

afrin operasyonu bizim şanlı tarihimizdir bizi söz sahibi yapacaktır sonrası membiç ve ilerisi sakın olaki taviz vermeyesiniz ne pahasına olursa olsun bu operasyon başarıyla bitecek yola devam edeceyiz abdnin hiç bir sözüne itibar etmek yok mazlumlar yetimler bizi bekliyor durmak yok yola devam çantamız hazır bekliyoruz bu operasyon doğu gutayıda çözecektir

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evet1
hayır0
cevapla 07.03.2018 12:05
tevfik tevfik

TERÖRİSTLERİ KORUMAK İÇİN ÇIRPINIYORLAR ,KATİLLER İMANSIZLAR KAFİR SOYU ,HANİ SİZ TERÖRİSTLERİ YOK EDİYORDUNUZ ,AŞŞAĞILIK MAYMUNLAR TOPUNUZUN CANI CEHENNEME

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evet2
hayır0
cevapla 07.03.2018 11:25
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