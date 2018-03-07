ABD'den skandal Afrin açıklaması

Amerika'nın Sesi'ne konuşan koalisyon güçlerinin sözcülerinden Amerikalı Albay Thomas Veale, "Tüm taraflara şiddeti azaltacak ve sivillerin hayatını tehlikeye atacak davranışlardan uzak duracak adımları atmaya ve DEAŞ'le mücadeleye odaklanmaya davet ediyoruz" dedi.

Veale, BM tarafından kabul edilen 30 günlük ateşkes kararına uyulması çağrısında bulundu ve "Koalisyon BM Barış süreci kapsamında da Suriye Demokratik Güçleri'ne olan desteğini sürdürecektir" diye konuştu. Suriye Demokratik Güçleri'nin omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD oluşturuyor.

Veale, "Bölgesel farklılıkları azaltacak ve herkesi yeniden DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklayacak şekilde uluslararası diyalog çağrısında bulunuyoruz. DEAŞ hepimizin vatanlarına karşı ciddi bir tehlike oluşturuyor" dedi.

"OPERASYONA ARA VERİN"

Veale'in yorumları, önceki gün Pentagon tarafından yapılan ve Türkiye'nin Afrin operasyonunun DEAŞ'le mücadeleye ara verilmesine neden olduğunu açıklanmasını izliyor. Pentagon, YPG güçlerinin Suriye'nin kuzey doğusuna doğru kayarak çatışmalara katıldığını açıkladı.

Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'a karşı Fırat nehri vadisinde mücadele eden güçlerden 1700 kadarının Afrin'e, Türk operasyonuna karşı savaşmak üzere kaydırıldığını bildirdi.